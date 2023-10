Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse, incidentul s-a petrecut in stația Piața Unirii. In urma verificarilor preliminare s-a stabilit ca femeia nu a fost impinsa, bruscata sau lovita anterior caderii.Mecanicul garniturii a fost identificat și testat alcooltest, rezultatul fiind negativ."Marti, Directia Generala de Politie…

- Sectorul 4 al Municipiului București continua sa creioneze proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea zonei de sud a Capitalei, care a cunoscut in ultimii ani o adevarata creștere demografica. Pe Șoseaua Berceni a fost construita o stație de metrou, in apropiere este deja aproape finalizat pasajul…

- Au gaurit o conducta pe Podul Grant. Echipa de muncitori care lucreaza la reparațiile Podului Grant a gaurit o magistrala de apa, scrie Știri pe surse. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat directorul Administrației…

- Mihail Pascu a ajuns din nou joi in fața polițiștilor de la secția 2 din Capitala. Tatal lui Vlad Pascu trebuie sa semneze controlul judiciar. Totul dupa ce polițiștii au gasit muniție deținuta fara drept in casa lui. Masura a fost luata dupa perchezitiile in casa sa unde oamenii legii au descoperit…

- ”Ca urmare a unei avarii produse asupra sistemului de distributie a gazelor naturale de catre reprezentantii unei companii terte ce efectuau o lucrare de sapatura mecanizata pe Strada Stefan Marinescu din sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea…

- Un barbat de 40 de ani a fost injunghiat duminica, 17 septembrie, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei, scrie news.ro. La scurt timp dupa producerea incidentului, politistii au reușit sa il prinda pe agresor."In jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti…

- O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost atacata de concubinul ei cu un cuțit. Ulterior, agresorul s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la etaj, informeaza Mediafax.Agresiunea a avut loc duminica seara. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București -Secția 1 a fost sesizata…

- Controlul a fost dispus de prefectul Rares Hopinca, avand in vedere ca existau indicii ca in acest centru care avea 17 beneficiari se prestau servicii sociale de tip rezidential. La fata locului s-a deplasat o echipa mixta de control, formata din reprezentanti desemnati de Agentia pentru Plati si Inspectie…