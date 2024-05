Terminal logistic, inaugurat la Aiud, investiție de 21 milioaone de euro Un terminal logistic, cu o capacitate de gestionare de 50.000 de tone anual, a fost inaugurat, la Aiud, de grupul DP World, in urma unei investiții de 21 de milioane euro. Conceput ca un hub in rețeaua de transport și logistica a Europei, terminalul va facilita depozitarea și transferul marfurilor și o conectivitate extinsa intre […] The post Terminal logistic, inaugurat la Aiud, investiție de 21 milioaone de euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DP World, unul dintre cei mai mari operatori portuari la nivel global, anunța inaugurarea noului terminal multimodal de la Aiud, marcand astfel atat o extindere semnificativa a investițiilor sale in Romania, cat și doua decenii de operare pe piața romaneasca. Noua facilitate, care a absorbit un buget…

- Guvernul Romaniei și Emiratele Arabe Unite au semnat, in anul 2022, un acord pentru un nou terminal logistic in Portul Constanța. Doi ani mai tarziu, terminalul RO-RO, in valoare de 75 de milioane de euro a fost finalizat de catre cei de la DP World, iar fața Portului Constanța se va schimba radical.…

- S-a deschis Transapuseana, drumul care traverseaza Muntii Apuseni și cea mai mare investitie pe un drum judetean din Romania – 73 milioane euro. Vineri, a fost inaugurat primul lot din Transapuseana, adica 43 de kilometri de drum judetean din cei 78 km cat va avea la final. Vicepresedintele Consiliului…

- In acest weekend, are loc primul festival regional cu si despre cafea, „CoffeEast”, care se desfașoara in Hala Laminor din Sectorul 3. Evenimentul are loc in perioada 19-21 aprilie. „‘CoffeEast’ este primul festival regional inspirat de cultura cafelei, dedicat Europei de Est. Este un eveniment social…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca pe data de 15 mai va fi inaugurat noul terminal RO-RO (roll-on/roll-off) din Portul Constanța. Investiția se ridica la 82 de milioane de euro și a fost realizata in urma unui parteneriat cu firma DP World (Dubai Ports). Sorin Grindeanu, aflat la…

- Galațenii, dar și turiștii care in acest sezon estival vor avea in traseul lor Galațiul, vor avea posibilitatea de a efectua o plimbare de agrement pe Dunare cu o nava de pasageri construita in mod special pentru astfel de mini-croaziere. La Galați, reluarea tradiției plimbarilor pe Dunare la bordul…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire i-a indemnat pe europeni investeasca banii necesari pentru a egala competitivitatea chinezilor. ”Europa trebuie sa se trezeasca in fata concurentei industriale a Chinei. Daca nu reactionam, suntem morti!”, a declarat Bruno Le Maire in fata unei audiente…

- In anul 2024 se vor finaliza lucrarile de modernizare la Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților și care ofera peisaje cu adevarat de vis. Primul lot in lungime de 43 de kilometri, intre Aiud și Ponor, a fost recepționat in luna decembrie 2023. Lotul 2, de 35 de kilometri,…