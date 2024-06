Taraganarea proiectului centralei de acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lapuștești, care ar asigura o parte principala din stabilitatea sistemului energetic, prin stocarea a 1.000 MWh, a luat sfarșit. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca proiectul va fi majoritar privat, prin investitori straini, evident, astfel ca obiectivul strategic energetic nu va aparține Romaniei, aruncand in […] The post Proiectul strategic energetic de la Tarnița nu va fi al Romaniei first appeared on Ziarul National .