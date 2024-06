Investiție uriașă la Petrobrazi: 11 miliarde euro până în 2030 Rafinaria Petrobrazi, inființata in 1934, va deveni primul mare producator de combustibili sustenabil din Europa de Sud-Est. OMV Petrom a anunțat ca va investi aici intr-o prima faza 750 de milioane de euro, iar apoi 11 miliarde de euro pana in 2030. OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, va […] The post Investiție uriașa la Petrobrazi: 11 miliarde euro pana in 2030 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Rafinaria Petrobrazi, inființata in 1934, va deveni primul mare producator de combustibili sustenabil din Europa de Sud-Est, a anunțat OMV Petrom, care va investi aici intr-o prima faza 750 de milioane de euro și 11 miliarde de euro pana in 2030.

