Stiri pe aceeasi tema

- La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si patru subofiteri din cadrul Statiei de pompieri Sannicolau Mare si Lenauheim, doua ambulante SAJ si un echipaj de politie. „ISU Timis intervine la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident este implicat un…

- Doi barbați au murit, iar un copil de 12 ani a fost grav ranit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un cap de pod și s-a rostogolit de mai multe ori pe un drum din județul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc duminica, pe drumul județean 594, in…

- Teribilul accident s-a produs duminica, 22 iulie, in jurul orei 7:30, pe Autostrada A1, in apropierea orașului Sankt Polten, sens de mers spre Viena. Mai exact, in vestul Vienei, la aproximativ 60 de kilometri distanța de capitala austriaca.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, ca un roman a decedat, iar alti doi, printre care si un minor, sunt raniti, in urma unui accident rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, la vest de Viena, Austria.

- Un copil de patru ani a murit la spital otravit cu ciuperci. In stare grava ramane internata sora lui de opt ani, dar si parintii acestuia. Familia, originara din Floresti, a consumat ciuperci culese din padure.PUBLIKA.

- Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor din culpa in cazul uni accident teribil care a avut loc aseara in Timiș. Un barbat a ramas vaduv dupa ce un tanar șofer a intrat frontal in mașina sa.

- Accident cumplit intre un autobuz si un automobil! Un tanar a murit, iar alti doi sunt in stare grava.foto Un tanar a murit, iar alti doi au fost grav raniti intr-un accident produs pe un drum din Schitu Golesti, judetul Arges, conform observator.tv. Un autoturism in care se aflau trei oameni si care…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.