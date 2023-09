Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri intre politia bulgara si sustinatori ai partidului ultranationalist Vazrajdane (Renastere) au avut loc joi, 21 septembrie, in Sofia, relateaza Reuters. Sute de protestatari care se opun sprijinului Bulgariei pentru Ucraina in razboiul cu Rusia s-au adunat in fata cladirii parlamentului, fluturand…

- Primaria Craiova a eliberat la inceputul acestei luni autorizatie pentru construirea pasajului de la intersectia strazilor Tufanele cu Calea Severinului. Pasajul va avea o lungime de peste 100 de metri, servind atat circulatiei autovehiculelor cat si pietonilor. Concret, pasajul suprateran auto si pietonal…

- Primaria Craiova a refacut documentația de avizare a lucrarilor la blocurile de pe strada Caracal. Aceasta a fost aprobata saptamana trecuta de Consiliul Local. Costurile ajung la 189.561.058,16 de lei, inclusiv TVA. Obiectivul de investiții se numește: „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii,…

- Noua creșa de pe strada Eroilor va funcționa incepand din data de 11 septembrie, odata cu inceperea anului școlar 2023/2024! Creșa, care are o capacitate de 80 locuri, pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 și 3 ani, a fost data in administrarea Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj și…

- Ministerul Apararii (MApN) a solicitat Parlamentului Romaniei sa aprobe achiziționarea avioanelor de lupta de generația a V-a F-35 Lightning II. Costul ajunge la 6.5 miliarde de dolari. MApN a cerut aprobarea pentru achiziționarea a 32 de avioane de lupta F-35 multirol generație V, care costa 6,5 miliarde.…

- Incendiile din Grecia, dar și din alte țari membre ale UE au generat mari ingrijorari. In acest context, Uniunea Europeana vrea sa faca niște achiziții. Conform unui comisar european, Executivul comunitar vrea sa semneze in acest an contracte pentru achiziționarea a 12 avioane pentru stingerea incendiilor…

- Achizitia de autobuze electrice a presupus si statii de incarcare pentru acestea. Contractul cu Solaris pentru cele 16 autobuze electrice articulate a presupune și instalarea a 16 stații de incarcare lenta și a 4 stații de incarcare rapida. Primaria Craiova a scos la licitație proiectarea și execuția…