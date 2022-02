Autorul se dovedeste, in acest roman, preocupat mai curand de mentalitati si psihologii - interes care, in alte opere, trecea in plan secund, datorita concentrarii sale (a scriitorului, desigur) pe simetria narativa si pe simbolismul cultural, elemente de prim rang in majoritatea creatiilor lodgiene. Am recitit un roman splendid, din 1995, al lui David Lodge, Therapy (Terapia, in foarte buna traducere romaneasca a lui Radu Paraschivescu de la Polirom). Este vorba despre un text oarecum singular in opera lodgiana. Protagonistul, Laurence Passmore (zis „Tubby", din cauza inceputului de obezitate…