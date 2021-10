Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca elevii din invatamantul primar vor putea beneficia de transport specializat de la sau pana la unitatea de invatamant, cheltuielile fiind asigurate din bugetul de stat,…

- Noi decizii pentru localitațile in care incidența cazurilor de COVID-19 depașește 6 la mie. CNSU a adoptat o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, accesul la activitați se face doar la 50% capacitate și doar pentru cei care sunt vaccinați sau au avut COVID, magazinele…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa introduca testarea obligatorie gratuita a elevilor si a angajatilor din scoli, in conditiile mentinerii invatamantului fata in fata si dupa trecerea de pragul de imbolnavire de 6 la mie. "In conditiile in care se doreste…

- Elevii saceleni vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier, iar pentru transportul rutier județean, intre localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, naveta le va fi decontata. Primaria Municipiului Sacele va informeaza ca va acorda in continuare transport gratuit…

- Elevii din clasa zero vor beneficia de rechizite și ghiozdane gratuite din partea autoritații locale. Proiectul a fost implementat la inițiativa primarului Catalin Cherecheș și are loc pentru al șaptelea an. Fiecare elev din clasa pregatitoare ,in prima zi de școala, va avea pe banca un ghiozdan echipat…

- Noul președinte interimar al organizației județene a Partidului Social Democrat, senatorul Lucian Romașcanu, a organizat, joi, prima conferința de presa in aceasta calitate, flancat de președintele organizației municipale, primarul Constantin Toma, și de catre deputații Romeo Lungu și Laurențiu Țepeluș.…

- Dr. Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș: ”In Guvernul de dreapta, din care USR amenința ca iese, ideile crețe ale miniștrilor ne pun pe ganduri și ne fac sa ne intrebam daca ei știu pe ce planeta sunt. Una dintre cele mai mari aberații pe care le-am auzit in ultima vreme a fost aceea cum ca parinții…

- Laurențiu Țepeluș – deputat PSD Deși Romania este lovita de furtuni, inundații, creșteri de prețuri, economia distrusa, efectele devastatoare ale pandemiei, nimic nu abate Guvernul Cițu de la unicul scop: alegerile in care pot sa mai rupa un pic de putere pentru a-și satisface setea de acces la funcții…