TEORIE: Exploatările OMV au generat cutremurele din Oltenia - Seismele din Gorj versus cele din Galați „Este nevoie de tehnologii de ultima ora si expertiza adecvata pentru a continua sa furnizam titei si gaze in Romania”, puncta CEO-ul OMV Petrom, la vremea respectiva.Una dintre modalitațile prin care se extrage gazul de la mare adancime este fracturarea hidraulica. Aceasta tehnologie presupune lansarea de compuși chimici la adancime, care fractureaza scoarța și permit gazului sa iasa.Conform teoriei care circula acum, prin acest tip de exploatare s-ar explica de ce cutremurele din Gorj se petrec aproape de suprafața. Unul dintre cutremurele din Gorj, cel de 5,7 magnitudine, s-a produs la o adancime… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

