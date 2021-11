Teorie: Arhitectura spitalelor românești nu ajută în prevenirea sinuciderilor Psihiatrul Gabriel Diaconu a vorbit despre fenomenul suicidului in spitalele din Romania, dupa ce ieri doi pacienți s-au aruncat de la inalțime din instituțiile in care erau internați și au murit. Psihiatrul a identificat mai multe cauze ale sinuciderilor in spitalele din Romania, printre care personalul medical nepregatit sa identifice semnele incipiente la unui potențial suicid, cat și arhitectura spitaliceasca inadecvata pentru prevenția suicidului. „Suicidul este o problema cu care se confrunta fiecare popor. Romania, in ceea ce privește sinuciderea ca și sistem de prevenție sau intervenție,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

