Teoria prostului mai mare: Bill Gates vorbește despre escrocherii! Miliardarul Bill Gates a declarat ca proiectele bazate pe criptomonede, precum token-urile non-fungibile (NFT-uri), reprezinta o serie de escrocherii „bazate pe teoria prostului mai mare”, reiterandu-si astfel pozitia critica vizavi de activele digitale, conform Bloomberg. „In mod evident, imaginile scumpe cu maimute vor imbunatati imens lumea”, a spus in mod sarcastic cofondatorul Microsoft, prezent in cadrul unei conferinte privind schimbarile climatice de marti, adaugand ca nu va cumpara sau va shorta (vinde in lipsa) vreodata clasa respectiva de active. Gates a criticat si in alte randuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

