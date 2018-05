Stiri pe aceeasi tema

- Taxarea inversa - un mecanism prin care TVA este colectata numai la capatul lantului de comert, de la consumatorul final - a fost sustinuta de toti ministrii Finantelor din Romania. Vineri, la Bruxelles, in cadrul ECOFIN, si ministrul Eugen Teodorovici a pledat pentru introducerea acestui mecanism.…

- Guvernul roman isi va mentine politica de reducere a taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor pana in 2020 in incercarea de a imbunatati standardul de viata a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea pentru Reuters.De asemenea, conform Reuters, in privinta contributiilor…

- "Eu am vazut in acea scrisoare ca se cunoaste faptul ca au fost cerute acele date. Interpretarea si argumentarea sau modul cum este privita aceasta actiune este decizia dumnealor, dar faptul ramane, si anume ca acele date care nu trebuiau sa fie cerute au fost cerute si au fost si furnizate. Faptul…

- Fostul premier Adrian Nastase a publicat un document pe blogul personal care ar explica rațiunile protocoalelor semnate intre diverse instituții din țara noastra. El precizeaza ca documentul ar putea conține date importante cu privire la complicitatea Bruxelles-ului in cazul "protocoalelor construite…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Dorneanu: Curtea este obligata sa aiba o poziție de neutralitate in relațiile dintre autoritațile publice CCR adopta o poziție categorica fata de Bruxelles. Plenul Curtii Constitutionale a transmis delegatiei Comisiei Europene, venita in vizita in Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Curtea Constituționala le transmite delegației Comisiei Europene, venita in vizita in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), ca nu mai dorește ca CCR sa participe in viitor la discuțiile pe aceasta tema. "In debutul intalnirii, președintele Curții Constituționale a transmis…

- CCR surprinde printr-o pozitie de forta fata de Bruxelles. Plenul Curtii Constitutionale a transmis delegatiei Comisiei Europene, venita in vizita in Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ca nu mai doreste ca institutia sa fie implicata in discutiile pe aceasta tema.In…