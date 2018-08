In aceasta perioada se constata o dublare a bugetului initial. Bugetul initial, in perioada cand Basescu era la Cotroceni era de 25,535 de milioane de lei. Incepand cu anul 2016 au fost alocate 56,309 milioane de lei, iar la rectificare erau 52,727 de milioane de lei. Iar in 2018 suma alocata este de 57,558 milioane de lei, din care au fost cheltite doar 26,083 milioane de lei. ”Trebuie sa schimbam practica asta de a cere mai mult. Trebuie cerut leu pe leu, pentru ca lasand un spatiu artificial crestem deficitul bugetar. Trebuie sa fie o disciplina financiara foarte riguroasa. In 2019 vom…