- Mai mulți specialiști și experți in materiale explozibile au criticat strategia dupa care s-au ghidat pompierii atunci cand au acționat la Crevedia, acolo unde au explodat trei cisterne de GPL

- Șeful DSU Raed Arafat respinge acuzația ca a aruncat pompierii in foc, in contextul exploziilor de la Crevedia.Șeful DSU a raspuns unor serii de intrebari in cadrul unei emisiuni TV, iar cea mai sensibila a fost cea legata de faptul ca a indemnat pompierii sa intervina intr-un moment in care viața…

- Controale ITM Alba la toate stațiile GPL din județ, dupa tragedia de la Crevedia. Ce vor verifica inspectorii Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Alba au inceput verificarea statiilor de carburanti si GPL din județ, dupa tragedia de la Crevedia. Controalele vizeaza verificarea…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in timpul intervenției de la Crevedia a fost extrem de dificil sa țina civilii departe de casele lor, iar oamenii se tot adunau in zona. Arafat a explicat ca la a doua explozie jandarmii și pompierii reușisera sa scoata oamenii de acolo, iar ”mingea de foc” a fost…

- Patru explozii catastrofale au zguduit ieri Crevedia si au scos la iveala nereguli fatale intr-un sistem putred. O scurgere de gaz la un depozit de GPL a declansat dezastrul care lasa in urma doi morti si 56 de raniti, multi in stare grava. Sfidand orice logica, un angajat ar fi intervenit cu tigara…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S Romania, cere, dupa exploziile de la Crevedia, demiterea secretarului de stat Raed Arafat. Diana Șoșoaca a declarat ca tragedia de la Crevedia amintește de ceea ce s-a petrecut la Colectiv și l-a invinovațit pe Raed Arafat pentru ca „a eșuat in…

- Imagini de la epicentrul exploziilor de sambata seara amintesc de cele din orașele ucrainene distruse de bombardamentele rusești. Tragedia de la stația GPL din Crevedia a adus un dezastru cumplit: o femeie care suferea de arsuri pe 98% din suprafața corpului și-a pierdut viața. Aceasta reprezinta prima…

- Șeful DSU Raed Arafat explica de ce zeci de pompieri care au intervenit la Crevedia au fost raniți. Arafat spune ca pompierii au un risc imens in meseria lor și ca cei care au fost raniți interveneau la stingerea unor case care au luat foc."Pompierii care stateau in așteptare nu stateau la racit.…