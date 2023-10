Teodorovici consideră că deciziile Guvernului vor majora preţurile produselor de bază Desi rata inflației a scazut in luna septembrie la 8,8%, multe produse alimentare de stricta necesitate (paine, oua, lapte, carne) au cunoscut majorari ale preturilor, care au depasit inflatia. Scumpiri de peste 10% s-au inregistrat nu doar la alimentele de stricta necesitate, ci si la produsele de igiena si la energia termica. Din acest motiv, Guvernul anunta prelungirea plafonarii preturilor la alimentele de baza si acordarea unor facilitati la plata energiei pentru populatie. Teodorovici e de parere sa copiem modelul Belgiei, care a functionat fara Guvern aproape doi ani Invitat la emisiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante, a declarat pentru cotidianul „Puterea” ca abordarea Guvernului referitoare la supraimpozitarea cu 70% a veniturilor a caror provenienta nu poate fi justificata nu este una corecta. In opinia lui Teodorovici, Executivul ar trebui sa demareze discutiile pentru…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, afirma ca angajarea raspunderii Guvernului pe masuri privind reducerea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii si eliminarea unor privilegii fiscale „nu inseamna austeritate pentru Romania”. „Cred ca oamenii sunt satui pana peste cap de vorbe si mai ales…

- Premierul Marcel Ciolacu este hotarat sa mearga pana la capat cu reformele, deși sindicatele nu sunt de acord cu masurile de austeritate. „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam…

- Guvernul a reactionat luni, 28 august, dupa afirmatiile consilierului onorific al premierului Marcel Ciolacu, Victor Ponta ca spitalele din strainatate se ocupa doar de pacientii in stare buna, iar pacientii in stare rea sunt lasati in Romania, sa moara aici, precizand ca declaratia reprezinta o opinie…

- Din aceasta dimineața, Vama Giurgiu este iar blocata. Șoferii sunt nevoiți sa aștepte cel puțin trei ore. Traficul pe podul care face legatura intre Romania și Bulgaria este oprit. Un accident rutier produs pe partea bulgara a frontierei a oprit circulația autovehiculelor dinspre Bulgaria catre Romania…

- Reducerea impozitelor pe munca poate avea loc doar daca exista sustenabilitate financiara si se reechilibreaza balanta demografica a Romaniei prin programe nationale de creare de locuri de munca. Afirmația aparține lui Marcel Boloș. Ministrul Finanțelor, care atrage atenția ca deficitele la bugetul…

- Incendiile puternice de vegetație care au avut loc in ultima vreme in Grecia și Franța au scos in evidența o realitate mai puțin cunoscuta privindu-i pe cei care intervin la stingerea acestora. „Reducerea numarului de pompieri in mijlocul unei crize climatice este o rețeta pentru dezastru” Publicația…

- Mai mulți oameni de cultura și reprezentanți ai unor teatre, muzee din Romania au transmis un apel catre Guvern in care avertizeaza ca, prin masurile de austeritate, pentru reducerea deficitului bugetar, aproape jumatate din instituțiile de cultura vor disparea, pentru ca au mai puțin de 50 de angajați. Aceștia…