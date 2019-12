Teodorovici a depus deja o motiune impotriva lui Citu, care este ministru de abia o luna

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat luni, in plen, depunerea motiunii simple intitulate ‘Guvernarea PNL, numele tau este austeritate’. ‘Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul ‘Guvernarea PNL, numele tau este austeritate’, a declarat Teodorovici. In context,…

- Guvernul Orban a trecut testul Parlamentului si a primit azi votul de investitura. Au fost 240 de voturi pentru si 0 impotriva. Printre cei prezenti in sala si care au acordat un vot de investitura noului Executiv s-au aflat si cativa parlamentari Pro Romania, precum si senatorul PSD Eugen…

- Ion Popa a declarat ca Teodor Melescanu este ipocrit atunci cand sustine ca din cauza altcuiva ALDE a ramas fara grupuri parlamentare, deoarece el este principalul „tradator” responsabil de acest lucru. Senatorul a precizat ca Melescanu a devenit „o trompeta jalnica a PSD-ului”.„Faptele vorbesc de la…

- Senatorul PSD de Suceava, Ilie Nița, a anunțat ca in ședința din aceasta saptamana Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senatul Romaniei, al carei membru este, a dat aviz negativ proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii…

- Plenul Senatului a votat, miercuri, propunerea legislativa initiata de ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, privind impozitarea pensiilor speciale care depasesc 7.000 de lei. Au fost 76 voturi pentru, 0 impotriva si 16 abtineri. - vom reveni cu detalii - ...citeste…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca momentan nu va mai promova proiectul de lege prin care doreste ca angajatorii care retin impozite si contributii si nu dau banii la stat sa mearga la inchisoare. Teodorovici a spus ca nu il va mai promova pana nu strange 10.000…

- Teodor Melescanu a fost ales marti presedinte al Senatului. Miercuri, in prima sa zi dupa numirea in functie, acesta nu a venit la munca. Senatorul USR de Iasi, Dan Lungu, a postat o imagine pe pagina sa de Facebook, semnaland acest fapt. "Prima zi de munca a dlui Melescanu in calitate de presedinte…

- ”Domnul Meleșcanu a facut ceva lipsit de orice etica. Din cauza lui și a PSD, ALDE va ramane fara grup la Senat. Urata situația cand ești tradat din interior pentru niște cofeturi de conjunctura, nu? Dar e mai facil sa dai vina pe Opoziție, in loc sa te hotaraști ce vrei de la politica. Ca nu merge…