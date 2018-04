Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Catanga, la un pas de leșin atunci cand a aflat de moartea Ionelei Prodan. Cele doua artiste se cunoșteau de peste 40 de ani, iar mama Anamariei Prodan a ajutat-o pe aceasta de cate ori a avut nevoie. Ionela Prodan a murit luni, 16 aprilie la 70 de ani, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de…

- Ce i-a spus Ionela Prodan unei tinere cantarețe de muzica populara. Dan Negru a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a facut o dezvaluire mai puțin știuta despre mama Anamariei Prodan, care a murit aseara, 16 aprilie, la varsta de 70 de ani. Ionela Prodan se afla internata in sputal de…

- Ionela Prodan a murit, iar fiica sa, Anamaria Prodan, i-a fost alaturi pana in ultimul moment. Potrivit lui Cristi Brancu, care a vorbit cu impresara dupa cumplitul moment, Anamaria și-a ținut mama de mana și i-a zambit, cat timp artista se afla pe patul de moarte.

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit, anuntul fiind facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf."Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!", a scris fiica artistei. Citește…

- Ultimele informatiile despre starea de sanatate a Ionelei Prodan nu sunt deloc bune. Artista se afla din nou in stare critica. Dupa cateva zile in care parea ca se simte mai bine, mama Anamariei Prodan are din nou probleme de sanatate. Potrivit wowbiz.ro, interpreta de muzica populara se simte din nou…

- Conform unei asistente care se ocupa de cazul Ionelei Prodan, indragita vedeta de muzica populara este in faza terminala, șansele ei de supraviețuire fiind de 1%. „In momentul in care a fost adusa la spitalul nostru, Ionela Prodan era in stare foarte grava. Medicii spitalului au facut tot…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- O noua imagine cu Ionela Prodan inainte de externare. Anamaria Prodan a publicat pe contul de socializare o fotografie cu mama ei, care pare ca se simte din ze in ce mai bine. Artista de muzica populara poarta o pereche de ochelari de soare și a renunțat la peruca. Ionela Prodan zambeste si pare ca…