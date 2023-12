Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de afaceri Mohammad Murad și Sorin Constantinescu s-au inscris in AUR, a declarat marți, 14 noiembrie, președintele formațiunii, George Simion.Omul de afaceri Sorin Constantinescu, supranumit și ”regele cazinourilor din Romania”, a devenit cunoscut publicului larg prin intermediul podcasturilor…

- Dupa un an in care temperaturile ridicate au doborat noi recorduri, specialiștii in sanatate iși arata ingrijorarea pentru anii care urmeaza. Conform studyfinds , pana in 2065, decesele cardiovasculare s-ar putea tripla din cauza caldurii extreme. Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de…

- Teo Trandafir se trezește in fiecare zi la 6 dimineața, deși programul ei de munca incepe dupa-amiaza. Prezentatoarea are un ritual de la care nu se abate in nicio zi.Teo Trandafir este una dintre cele mai iubite vedete din Romania și este atent urmarita de fani. Fosta prezentatoare de la „Teo Show”…

- Romica Țociu și Cornel Palade starnesc hohote de ras pe scena iUmor, sambata, ora 20:00, la Antena 1. Cei doi actori de comedie au reușit sa-l impresioneze pe Cheloo cu numarul lor.Romica Țociu și Cornel Palade vor urca, sambata aceasta, pe scena show-ului de umor de la Antena 1, iar jurații se vor…

- Teo Trandafir și Mihai Hinda fac echipa buna in emisiunea „Bara la Bara”, difuzata de luni pana vineri, de la ora 16:00, la Radio Impuls, care face parte tot din trustul Kanal D. In urma speculatiilor care s-au facut dupa ce a ramas fara emisiunea difuzata pe Kanal D, Teo a ținut sa lamureasca totul.„Nu…

- Victor Ponta deplange situația libertații de exprimare, dupa ce canalul de YouTube al lui Ion Cristoiu a fost suspendat in urma cu cateva zile. Intr-o astfel de situație, cenzura e multa mai dificila, spune fostul premier, pentru ”nu ai unde sa te plangi”. ”Exact ce spunea domnul Cristoiu. Nu te duci…

- Teo Trandafir vine cu o veste buna pentru fanii sai, astfel ca aceștia o vor putea auzi din nou, insa de data aceasta la radio. Kanal D a decis in aceasta toamna sa scoata emisiunea „Teo show” din grila de programe.Teo Trandafir, una dintre cele mai iubite și carismatice vedete din Romania, cu o experiența…

- Miercuri, 13 septembrie, de Ziua Pompierilor din Romania, in prezența prefectului Radu Perianu și a secretarului general al județului, Ionel Voica, la sediul din Pitești al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș a avut loc un program adecvat acestui eveniment, cu defilare, ceremonie de avansare…