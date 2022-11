Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sandel este un soț rabdator și foarte atent la nevoile soției sale, Aurora. In aceasta zi, cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in ipostaze rare. Fratele Andrei Maruța a dat dovada ca iși iubește foarte mult soția și chiar ii pasa…

- Fosta partenera de viața a lui Alex Bodi s-a intors in Romania! Daria Radionova, caci despre ea este vorba, a facut o vizita - fulger in București. Nu a dorit sa se afle acest lucru, insa Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a aflat toate detaliile. Focoasa blondina a incercat, ca…

- Orchestra Nationala de Jazz a Frantei, aflata intr-un tuneu national in Romania, dupa o absenta de aproape 30 de ani, va sustine, la 1 noiembrie, un concert extraordinar la Palatul Bragadiru din Bucuresti, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Florin Calinescu este unul dintre cei mai respectați actori din Romania, insa in timpul liber, se pare ca nu este chiar un model pentru șoferii din trafic. Actorul a fost surprins de paparazzii Spynews, in timp ce incalca una dintre cele mai importante reguli de circulație, pe o strada din București.

- Peste 50.000 de oameni au asistat sambata, la un spectacol de motorsport unic in Romania, in cadrul Red Bull Racing Show Run, in Piata Constitutiei din Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Alex Velea și Antonia sunt impreuna de ani buni, iar cei doi au așteptat mult sa faca pasul cel mare. Divorțul artistei de Vincenzo Castellano a durat extrem de mult.In urma cu cateva luni, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia și toata lumea aștepta nunta. Artistul a anunțat acum ca evenimentul…

- Rubik Garage, acceleratorul internațional organizat de Rubik Hub și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, impreuna cu partenerii strategici ROCA X și SeedBlink din Romania, Startup Wise Guys din Estonia și Global Kinetics din SUA, organizeaza Demo Day pe 6 septembrie, la București. Pe scena…

- Fiica cea mica a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, a fost surprinsa la o cafenea din București, dar nu singura, ci alaturi de un baiat. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și au surprins imagini de senzație. Sa fie vorba oare despre ceva…