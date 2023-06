Stiri pe aceeasi tema

- Conflict in zona Pieței Noi din Timișoara, intr-o parcare dintre blocuri. Doi frați s-au luat la harța cu un grup de tineri, context in care unul dintre ei a fost injunghiat de doua ori. Agresorul a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor.

- Conflict sangeros, vineri seara, la Timișoara. Intre mai mulți tineri aflați in zona Calea Lipovei a izbucnit o altercație, soldata cu injunghierea unuia dintre ei. Se pare ca totul ar fi pornit de la neacordarea prioritații la trecerea de pietoni, victima aflandu-se intr-un autoturism iar cuțitașul…

- Un accident violent a avut, luni seara, pe raza satului Movila, comuna Niculești! In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita, neincarcerata, conștienta. Aceasta a fost asistata medical la fața locului de catre echipajele…

- Un accident violent a avut loc duminica la orele amiezii, pe Valea Damboviței. S-a intamplat pe strada Principala, din satul Manga, comuna Voinești, și au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului puternic, o persoana a fost ranita, iar una dintre mașini a ajuns in șanț. Victima a primit ingrijiri…

- ”Mediatizarea nationala a cazului in care un sofer al unui autotren a sustras o camera de supraveghere dintr-o parcare de pe DN 7, judetul Arad, a fost de bun augur si cu final mai degraba neasteptat. Persoana filmata in noaptea de 15/16 aprilie in timp ce demonta camera si-a recunoscut vina, contactand…

- Accident feroviar, luni, pe drumul ce leaga Timișoara de Peciu Nou. O femeie de 65 de ani a fost ranita dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Polițiștii au deschis un doar penal.

- Un accident violent a avut loc, luni dupa-amiaza, pe raza municipiului Targoviște. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar o persoana a fost ranita. “La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita, conștienta. Aceasta este asistata la fața locului de catre echipajele medicale.…

- Un accident violent a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe raza satului Romanești. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de intervenție dupa ce o persoana a fost ranita. Victima a primit ingrijiri medicale la fața locului. „La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana…