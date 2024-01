Tentativă de lovitură de stat, în Ungaria! Unul dintre complotiști are 88 de ani Autoritatile ungare au anunțat destructurarea unei organizatii, Ungaria Scita, pe care o acuza ca voia sa dea o lovitura de stat. 150 de polițiști au participat la o acțiune coordonata in zece locații, in cadrul careia au luat masuri impotriva a 11 persoane care erau suspectate ca se pregatesc pentru o preluare armata in Ungaria, a anunțat miercuri Biroul Național de Investigații al Poliției de Urgența (KR NNI) pe site-ul poliției. Potrivit poliției, membrii gruparii au postat anul trecut pe o platforma video un clip in care vorbeau despre formarea „Ungariei Scitice” și inarmarea „trupelor militare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

