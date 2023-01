Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele Afacerilor Externe ale Suediei, Norvegiei si Danemarcei le-au recomandat cetatenilor lor sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane in Turcia in contextul recentelor tensiuni, informeaza mai multe ziare scandinave.Tensiunile dintre Turcia si unele…

- Ministerele Afacerilor Externe ale Suediei, Norvegiei si Danemarcei le-au recomandat cetatenilor lor sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane in Turcia in contextul recentelor tensiuni, informeaza sambata media scandinave, preluate de dpa.

- Ministerele Afacerilor Externe ale Suediei, Norvegiei si Danemarcei le-au recomandat cetatenilor lor sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane in Turcia, potrivit dpa.

- Ambasadorul Danemarcei la Ankara a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe turc, care a protestat impotriva unor manifestatii desfasurate in fata ambasadei Turciei si a unei moschei din Copenhaga, in timpul carora un politician extremist anti-islam a ars mai multe exemplare de Coran.

- Președintele Turciei a declarat luni ca Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijin pentru candidatura sa la NATO, in urma protestelor din weekend de la Stockholm ale unui activist anti-islam și ale unor grupuri pro-kurde, transmite AP.Președintele Recep Tayyip Erdogan a criticat protestul de sambata…

- Nord Stream AG, operatorul gazoductului avariat Nord Stream 1, a obtinut aprobare pentru efectuarea de investigatii intr-o zona din apele daneze, a anuntat joi Agentia Daneza pentru Geodate, transmite Reuters. Operatorul a trimis deja o nava inchiriata in apele din largul coastei Suediei pentru a inspecta…

- Gigantul energetic rus Gazprom a fost autorizat sa inspecteze locul exploziilor care au avariat gazoductele Nord Stream in septembrie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN."Astazi, (directorul general al Gazprom, Alexey) Miller a raportat dimineata ca a fost examinat.…