Tensiunile cresc în Marea Roșie: Marea Britanie pregătește atacuri aeriene împotriva rebelilor Regatul Unit examineaza posibilitatea lansarii de atacuri aeriene impotriva rebelilor houthi, in contextul in care Statele Unite au anunțat ca marina sa a scufundat trei barci ce vizau o nava cargou in Marea Roșie. Duminica, Secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a afirmat ca guvernul britanic este hotarat sa acționeze direct pentru a preveni eventuale atacuri ulterioare. Aceasta vine in lumina informațiilor despre planurile Regatului Unit și ale SUA de a emite o declarație comuna, avertizand grupul yemenit de rebeli. Evenimentele au fost precedate de declarațiile armatei americane, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

