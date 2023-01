Tensiuni între concurenți în primul episod de la Survivor România 2023: „Faimoșii și Războinicii în primul lor joc, prima confruntare” Tensiunile intre concurenții de la Survivor Romania 2023 au aparut inca de la prima confruntare intre Faimoși și Razboinici. Show-ul de la PRO TV incepe luni, 9 ianuarie.Survivor Romania 2023 revine la PRO TV pe 9 ianuarie, insa pe canalul de YouTube al show-ului a fost postat un scurt promo al primului episod. 24 de concurenți se lupta pentru titlul de Survivor și pentru marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Timp de 6 luni vor sta in jungla din Republica Dominicana fara produse de igiena sau acces la tehnologie. Vica Blochina, concurenta in echipa Faimoșilor, a avut o prima reacție dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ada Dumitru, in varsta de 25 de ani, a acceptat provocarea de a face parte din echipa Faimoșilor, la „Survivor Romania” 2023. Acesta nu a mai participat la show-uri de televiziune pana acum. Ada Dumitru este actrița de meserie. Ea lucreaza la Teatrul Alexandru Davila din Pitești și pentru meseria de…

- Remus Boroiu, in varsta de 34 de ani, a acceptat provocarea de a face parte din echipa Faimoșilor, la „Survivor Romania” 2023. Acesta a mai participat in trecut la Ninja Warrior Romania, dar și la Ferma, emisiuni difuzate la Pro TV.Dupa ce a ajuns in finala show-ului Ninja Warrior Romania, el a intrat…

- In varsta de 21 de ani, Gheboasa participa la „Survivor Romania” 2023 . El e unul dintre cei 12 Faimoși care au acceptat provocarea din Republica Dominicana. Gheboasa sau Gavriș Gabriel, pe numele lui real, are 21 de ani și e artist. Acesta s-a nascut in Targoviște, dar traiește in București, și s-a…

- „Survivor Romania” 2023 incepe pe 9 ianuarie, la Pro TV. Faimoșii și Razboinicii au plecat deja in Republica Dominicana, unde se filmeaza concursul. Pana la debutul pe post, prezentatorul Daniel Pavel a dezvaluit ce calitați trebuie sa aiba urmatorul caștigator. Daniel Pavel i-a insemnat pe toți sa…

- Maria Constantin a plecat ieri, 2 ianuarie, la „Survivor Romania” 2023, in Republica Dominicana. Inainte de a porni spre concursul unde are șansa de a caștiga 100.000 de euro, cantareața a facut dezvaluiri despre show intr-un interviu pentru protv.ro. Intrebata ce o motiveaza sa participe la „Survivor”,…

- „Survivor Romania” 2023 va incepe pe 9 ianuarie, iar imediat dupa Revelion, concurenții vor pleca in Republica Dominicana. Show-ul de la PRO TV va fi difuzat de trei ori pe saptamana: luni, marți și miercuri. Formatul care ii ține pe telespectatori in fața televizoarelor cu sufletul la gura. Emisiunea…

- Cel mai așteptat show este tot mai aproape de revenire! Momentul in care Daniel Pavel va anunța startul celei mai puternice competiții din lume incepe sa se vada. Survivor Romania revine la PRO TV cu un sezon mai tare ca niciodata. Iar toți cei de acasa au o singura intrebare: cand va fi difuzata prima…

- Vica Blochina este printre cei 12 Faimoși de la „Survivor Romania” 2023 . In ianuarie, vedeta va pleca in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza show-ul. Intr-un interviu pentru protv.ro , vedeta a vorbit despre participarea ei la acest concurs . „Tu ai vazut o femeie la varsta mea sa mearga la…