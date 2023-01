Incercarea lui Florin Cițu de a organiza Forumul de Dreapta, o platforma politica interna anti PSD, a creat tensiuni in cadrul propriului partid: in vreme ce varful conducerii l-ar vrea exclus, majoritatea membrilor importanți considera ca ar fi o greșeala și ca s-ar transmite un mesaj negativ. Cu un picior in afara și unul in interiorul partidului, cam așa ar putea fi definita poziția pe care o are in prezent Florin Cițu. De mai mult timp se dorește excluderea sa din PNL și un pretext perfect a fost servit zilele trecutechiar de fostul premier, ce a anunțat crearea unui Forum de Dreapta și continua…