Stiri pe aceeasi tema

- Serbia și-a retras o parte din trupele de la granița cu Kosovo dupa avertismentele SUA ca s-ar putea confrunta cu masuri punitive pentru ceea ce Casa Alba a numit o acumulare „fara precedent” de trupe și blindate sarbe.

- Cercetatorii din Marea Britanie au descoperit o noua terapie, cu ajutorul careia pot fi ucise celulele melanomului, cu puține efecte secundare toxice. Deși se fac mari progrese, specialiștii avertizeaza ca inca nu exista un tratament.

- Marea Britanie a interzis utilizarea termenului "stat ostil" din cauza posibilelor reacții de indignare din partea Chinei, a anunțat ziarul britanic The Times. Potrivit publicației, Ministerul britanic de Externe a facut modificari in ceea ce privește utilizarea anumitor termeni in documentele sale…

- Copiii mici s-au numarat printre zecile de migranți salvați și aduși la mal de pe Canalul Manecii miercuri (16 august), la cateva zile dupa ce șase persoane au murit in incercarea de a-l traversa din Franța catre Marea Britanie, potrivit Reuters. Migranții au fost intampinați de ofițerii Forțelor de…

- Un grup de politicieni, printre care președintele comisiilor parlamentare pentru Afaceri Externe din SUA, Germania și Marea Britanie, au scris liderilor SUA și UE pentru a-i indemna sa iși reconsidere abordarea in ceea ce privește atenuarea tensiunilor dintre Kosovo și Serbia,

- Turiștii care se intorceau in Marea Britanie duminica (23 iulie) și luni (24 iulie) din Rodos au descris experiențele lor: “Iadul pe pamant!” Aproximativ 19.000 de persoane au fost evacuate din case și hoteluri in timpul nopții, in timp ce incendiile care ardeau pe insula mediteraneana incepand de miercuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, inaintea summitului NATO de la Vilnius, ca va solicita Aliaților o prezența intarita pe flancul estic.„Obiectivele noastre sunt in primul rand cele care țin de noua postura de aparare, pe conceptul de aparare inaintata. Conceptul a fost anunțat la Madrid…

- Sistemul a fost inițiat de Germania in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia și este conceput pentru a permite țarilor europene sa cumpere sisteme de aparare impreuna și sa se antreneze la comun, relateaza BBC.Austria și Elveția au semnat acum o declarație prin care iși exprima dorința de a adera la…