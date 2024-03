Bogdan Cojocaru, lider al PSD Iasi, declara ca liberalii considera ca toti sunt ca ei, ”corupti”. El spune ca actioneaza in conditii de legalitate. Prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru, care este și lider al PSD Iași , a emis un raspuns ferm in urma solicitarii PNL de a demisiona din funcția de prefect, argumentand ca acuzațiile liberalilor reflecta doar nivelul lor de disperare. In replica, Cojocaru susține ca acționeaza in conformitate cu legea și principiile integritații, subliniind transparența și legalitatea acțiunilor sale in diverse contexte, inclusiv in conducerea Ministerului Comunicațiilor…