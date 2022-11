Tensiuni în coaliția de guvernare. PSD lansează acuzații dure: Să lăsăm interesele politice Tensiuni in coaliția de guvernare, PSD spune ca interesele politice trebuie lasate deoparte, iar populația ar trebuie sa fie o prioritate. Intr-o postare pe pagina de Facebook, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca adoptarea reglementarilor in domeniul energetic au fost mult intarziate din cauza intereselor politice și le transmite colegilor de coaliție ca sunt momente in care interesul național este mai important decat interesul de partid. ”Consensul coaliției de a reglementa piața energiei electrice este una dintre marile decizii care aduce acest sistem sub controlul interesului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

