Tensiuni în Balcani. Vicepremierul din Kosovo, expluzat din Serbia Vicepremierul kosovar Besnik Bislimi a fost expulzat din Serbia joi, in timp ce se indrepta spre capitala Belgrad, relateaza dpa.Bislimi urma sa participe la o conferinta a think-tank-ului independent Centrul pentru politica de securitate (Centre for Security Policy) din Belgrad, vineri.Unul dintre organizatorii conferintei a explicat ca convoiul lui Bislimi a fost oprit de ofiteri de politie sarbi cu aproximativ o ora inainte de a ajunge la Belgrad si ca i s-a ordonat sa se intoarca in Kosovo.Oficiali sarbi au declarat ca vicepremierul kosovar a fost intors din drum din "motive de securitate".Bislimi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul kosovar Besnik Bislimi a fost expulzat din Serbia joi, in timp ce se indrepta spre capitala Belgrad, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Decizia Croatiei de a opri exporturile de petrol brut catre Serbia prin conducta JANAF nu are nicio legatura cu sanctiunile contra Rusiei, ci este un act de represalii politice contra Belgradului si o masura ostila luata de Croatia, a declarat joi premierul sarb Ana Brnabic, potrivit Tanjug.

- Ministrul Afacerilor Externe al Serbiei, Nikola Selakovici, a declarat țara sa nu va recunoaște rezultatele referendumului din regiunile ucrainene anexate ilegal, unde cetațenii au fost intrebați daca vor sa intre in Rusia, scrie agenția sarba de persa de stat Tanjug . Selakovici a explicat intr-o conferința…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat marti in parlamentul de la Belgrad ca Serbia nu va recunoaste independenta declarata unilateral de Kosovo nici in mod direct si nici in mod indirect, relateaza Tanjug, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritațile sarbe iși vor proteja cetațenii din Kosovo și Metohija de pogromuri daca contingentul NATO nu va face acest lucru, a declarat președintele sarb Aleksandr Vucic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a declarat luni, aflat in vizita in Albania, ca Madridul nu poate fi niciodata de acord cu recunoașterea independenței Kosovo fața de Serbia. Afirmațiile vin pe fondul creșterii tensiunii interetnice in nordul Kosovo unde sarbii sunt majoritari, potrivit elespanol.com.…

- Guvernul kosovar a decis sa amane cu o luna intrarea in vigoare a noilor reguli la frontiera cu Serbia, care au provocat tensiuni, duminica, in nordul tarii, unde au fost ridicate baricade si au fost trase focuri de arma asupra politiei, noteaza AFP, citata de Agerpres. Duminica seara, sute de sarbi…

- Guvernul prim-ministrului kosovar, Albin Kurt, a facut un anunț in noaptea de duminica spre luni, care ii va liniști pentru o perioada scurta pe etnicii sarbi din nordul Kosovo. Decizia Guvernului vine la scurt timp dupa ce, duminica, mai mulți cetațeni sarbi au blocat drumurile catre Serbia, tragand…