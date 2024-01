In localitatea Afumați, jandarmii au format un cordon in fața grupului de protestatari, incercand sa mențina ordinea și sa previna escaladarea situației. Se poarta discuții intense intre forțele de ordine și manifestanți, iar autoritațile fac apel la calm și dialog pentru a evita orice incidente neplacute.Protestul, inițiat in principal de fermieri și transportatori nemulțumiți de politici guvernamentale, a atras atenția publicului și a devenit un focar de tensiuni in diverse zone ale Capitalei. Autoritațile monitorizeaza situația și au emis avertismente catre toți participanții sa se exprime…