Tensiuni Cehia-Rusia: Praga exclude gigantul rus Rosatom de la o licitație de miliarde de euro Guvernul ceh a anunțat luni ca exclude gigantul rus Rosatom dintr-o licitație de miliarde de euro pentru construcția unei noi unitați la o centrala nucleara locala pe fondul confruntarii diplomatice cu Moscova, potrivit AFP.

Decizia vine dupa expulzarile reciproce ale diplomaților din cele doua țari, întrucât Praga a acuzat serviciul secret rus ca a orchestrat o explozie mortala pe teritoriul ceh în 2014.

Moscova a anuntat duminica ca 20 de angajati ai ambasadei cehe sunt &"persona non grata&" si trebuie sa paraseasca Rusia pâna la sfârsitul zilei de luni, 19… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. In spatele expulzarii diplomaților ruși de la Praga se afla SUA, iar Cehia și alte state europene incearca sa-și ascunda ”ub preș” propriile probleme interne, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova. © Sputnik / Foreign…

- ”In mod categoric, nu suntem de acord cu astfel de concluzii. Aceasta este o provocare si un act inamical”, a transmis purtatorul de cuvant al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov.La randul sau, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a declarat public ca este vorba despre ”acuzații fabricate…

- Decizia Republicii Cehe de a expulza 18 diplomati rusi, acuzati de spionaj, constituie "o provocare", a afirmat luni Kremlinul, informeaza AFP, citata de Agerpres."În mod categoric, nu suntem de acord cu astfel de concluzii" cu privire la diplomatii rusi, a declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a anunțat expulzarea a 20 de diplomați cehi, drept raspuns la decizia similara a Pragai luata in urma dezvaluirilor despre cei doi agenți ruși suspectați ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal in Marea Britanie in 2018, potrivit BBC . Cei doi sunt…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, duminica seara, expulzarea a 20 de diplomati cehi, dupa ce Guvernul de la Praga a decis expulzarea a 18 diplomati rusi acuzati de activitati de spionaj. "Ambasadorul Cehiei, Vitezslav Pivonka, a fost informat ca 20 de angajati ai Ambasadei Cehiei din Moscova sint…

- Moscova a anuntat duminica ca 20 de angajati ai ambasadei cehe sunt „persona non grata” si trebuie sa paraseasca Rusia pâna la sfârsitul zilei de luni, 19 aprilie, informeaza Agerpres.Acest anunt a fost facut de ministerul rus de externe dupa convocarea ambasadorului…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Poliția ceha, citata de RIA Novosti, anunța ca ii cauta pe cetațenii ruși Alexandr Petrov și Ruslan Bașirov in cadrul anchetarii „circumstanțelor unei infracțiuni grave”. Fotografiile celor doi au fost postate pe Twitter. Potrivit poliției cehe, in octombrie 2014…

- Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni impotriva a doi oficiali ruși și a patru companii din Rusia, in semn de protest impotriva „anexarii și ocuparii ilegale” a Crimeei de catre Moscova. Aceste noi masuri, anunțate in colaborare cu Australia, sunt in concordanța cu cele luate recent de Uniunea Europeana…