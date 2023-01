Tensiune mare la Șantierul Naval Mangalia: Olandezii nu vor să crească salariile, dar vând imobile Tensiune mare la Șantierul Naval Mangalia intre actionariatul olandez si salariati, din cauza refuzului conducerii Damen de a acorda mariri salariale corelate cu rata inflației. Pe de alta parte, nici nu a inceput bine anul si conducerea Damen vrea sa vanda mai multe proprietați imobiliare aflate in proprietatea Șantierului Naval, ceea a ce a incins si mai rau spiritele. Primii pasi in acest sens au si fost facuti prin evaluarea mai multor cladiri și imobile din patrimoniu, in vederea stabilirii unui preț și vanzarii lor ulterioare. Sindicaliștii sustin ca in conditiile in care Șantierul din Mangalia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

