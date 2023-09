Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina a Romaniei s-a calificat, sambata, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia), dupa ce a invins Franta cu scorul de 3-1 in semifinale. Bernadette Szocs a invins-o in primul meci pe Prithika Pavade cu scorul de 3-1 (11-9, 11-6, 11-13, 11-7),…

- The Romanian women's national team qualified, on Saturday, for the finals of the European Team Table Tennis Championships in Malmo (Sweden), after defeating France 3-1 in the semifinals, Agerpres reports.Bernadette Szocs defeated Prithika Pavade in the first match, 3-1 (11-9, 11-6, 11-13, 11-7),…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in semifinale la Campionatul European pentru seniori, de la Malmo Suedia . In sferturi, tricolorele au invins Spania cu 3 2.Echipa e antrenata de Viorel Filimon CSM Constanta si Mihaela Steff psiholog fiind Mioara Sincan , iar Elena…

- Tragerea la sorti efectuata marti seara a desemnat urmatoarele adversare ale nationalelor Romaniei la Campionatul European de tenis de masa pe echipe de la Malmo, potrivit news.ro.Astfel, echipa feminina antrenata de Viorel Filimon si Mihaela Steff intalneste Serbia, joi, in optimile de finala.Din echipa…