Tenis: Jo-Wilfried Tsonga şi-a anunţat retragerea din activitate - VIDEO Jucatorul francez de tenis Jo-Wifried Tsonga si-a anuntat retragerea din activitate la 36 de ani. Ultimul turneu la care va participa va fi cel de la Roland Garros, din luna mai, relateaza News.ro.

