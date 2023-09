Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Cristina Dinu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Viena, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Bara (28 ani, 214 WTA), a cincea favorita, a profitat de abandonul conationalei Alexandra Cadantu-Ignatik (33 ani, 248 WTA),…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Cristina Dinu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Viena, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, informeaza Agerpres.Bara (28 ani, 214 WTA), a cincea favorita, a profitat de abandonul conationalei Alexandra Cadantu-Ignatik…

- Jucatoarele romane de tenis Andreea Prisacariu, Irina Bara și Andreea Mitu s-au calificat miercuri in optimile de finala ale turneului de tenis de categorie ITF W60 de la Praga, dotat cu premii in valoare de 60.000 euro.

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Prerov (Cehia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe italianca Angelica Moratelli cu 6-1, 3-6, 7-5, anunța Rador.Mitu (31 ani, 535 WTA), venita din calificari,…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu (40 WTA), Ana Bogdan (59 WTA), Jaqueline Cristian (100 WTA) si Irina Bara (215 WTA) vor participa la turneul Tiriac Foundation Trophy, WTA 125, competitie dotata cu premii in valoare totala de 115.000 dolari, care se va desfasura, in perioada 10-17 septembrie,…

- Anca Todoni, legitimata la CSM Timisoara, urca tot mai mult in ierarhia internationala. Jucatoarea in varsta de 18 ani s-a impus in weekend la turneul de la Osijek, din Croatia, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa o finala in care a dispus in doua seturi de favorita Lina Gjorcheska (Macedonia…

- Cinci romani s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului masculin de tenis COMESAD BCR Open (ITF), de la Pitesti, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, informeaza Agerpes.Cezar Cretu (1), Sebastian Gima (2), Radu Mihai Papoe (6), Vlad Andrei Dancu (7) si Stefan Palosi au obtinut…

- Perechea romano-sarba Victor Vlad Cornea/Nikola Cacic s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Montechiarugolo (Italia), dotat cu premii totale de 145.000 de euro, miercuri, dupa ce a invins cuplul italian Salvatore Caruso/Federico Gaio,…