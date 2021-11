Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs este ultima tricolora „supravietuitoare” pe tabloul feminin de simplu din cadrul Campionatelor Mondiale de la Houston (Texas, SUA). „Bernie” a invins-o, in 16-imi, cu scorul de 4-2 (13-11, 11-9, 3-11, 11-9, 4-11, 11-9), pe Jihee Jeon (Coreea de Sud,…

- Andreea Dragoman a cucerit medalia de bronz în proba de simplu a Campionatelor Europene de tenis de masa Under-21 de la Spa (Belgia), dupa ce a pierdut, duminica, în semifinale, în fața rusoaicei Maria Tailakova cu 4-1, informeaza Agerpres.Aceasta este a doua medalie a Andreei…

- Perechea Raluca Olaru (Romania) / Nadia Kicenok (Ucraina) a ratat calificarea in turul al doilea al probei de dublu la Indian Wells, turneu WTA 1.000 in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.150.470 de dolari. In runda inaugurala, romanca si partenera sa au fost invinse, scor 3-6, 6-3,…