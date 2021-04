Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial dupa ce s-a retras din cadrul turneului WTA de la Miami, din cauza unei accidentari la spate. Tenismena constanteana isi petrece ultimele zile de vacanta pentru ca apoi, la jumatatea lunii aprilie, sa revina in Romania, la Cluj-Napoca, acolo unde va participa…

- Pentru nationala feminina de tenis a Romaniei, se apropie ora de start a partidei cu Italia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a „Billie Jean King Cup”, noul nume sub care se desfașoara Fed Cup. Intalnirea va avea loc la Cluj-Napoca, pe 16/17 aprilie, iar tricolorele vor avea, in premiera,…

- Noul capitan al echipei feminine de tenis a Romaniei, Monica Niculescu, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului competitiei Billie Jean King Cup, ca imediat dupa numire a anuntat-o pe Simona Halep, cea mai valoroasa jucatoare a tarii noastre, iar aceasta s-a aratat incantata de veste. „Stiam…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a anuntat ca a decis sa joace in meciul Romaniei cu Italia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup, noua denumire a Fed Cup, iar in aceste conditii, cel putin in opinia vicepresedintelui Federatiei Romane de Tenis (FRT), George Cosac, sansele…

- Florin Segarceanu nu mai este capitanul nejucator al echipei de FedCup a României, funcție pe care o ocupa din data de 31 octombrie 2017. Înlocuitorul este un nume surpriza: Monica Niculescu.Ce a spus Florin Segarceanu la Radio Timișoara"Nu mai sunt capitanul nejucator al echipei…

- Federația Romana de Tenis a anunțat gazda intalnirii din Billie Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se desfașoara Fed Cup, dintre Romania și Italia, din 16 și 17 aprilie 2021, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, pentru acest meci, echipa Romaniei revine in Sala Polivalenta…

- Jucatoarele romane de tenis Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig au fost eliminate in runda inaugurala a turneului Gippsland Trophy (WTA 500), dotat cu premii totale de 565.530 dolari si care a debutat duminica la Melbourne. Mihaela Buzarnescu (32 ani,137 WTA) a fost intrecuta in doua seturi…

- Jaqueline Cristian, ultima sportiva din Romania care a evoluat in primul tur al calificarilor, a fost și ea invinsa in minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, de candianca Rebecca Marino. Cristian (22 ani, 168 WTA) s-a inclinat in fata Rebeccai Marino (30 ani, 312 WTA) dupa 67 de minute, in care jucatoarea…