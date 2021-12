Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan s-a calificat sambata in finala turneului WTA 125 de la Limoges (Franța), sportiva noastra trecand de Varvara Gracheva, locul 79 WTA. Locul 119 in ierarhia mondiala, Ana a avut nevoie de doua ore și 36 de minute pentru a trece de a cincea favorita cu scorul 7-5, 2-6, 6-3. Pentru titlu, Ana…

- Ana Bogdan a obținut vineri calificarea in semifinalele turneului WTA 125 de la Limoges (Franța), sportiva noastra trecand de Jessika Ponchet, locul 201 WTA. Locul 119 in ierarhia mondiala, Ana a avut nevoie de o ora și 46 de minute pentru a se impune, scor 7-5, 7-5. Pentru un loc in finala, Ana Bogdan…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA, cap de serie nr. 8) o va infrunta in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Moscova (Rusia), pe rusoaica Veronika Kudermetova (24 ani, 32 WTA), care a dispus, in runda inaugurala, de conationala sa Oksana Selehmeteva, scor 4-6, 7-6…