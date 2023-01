Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale in valoare de 259.309 dolari, invingand-o in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-2, pe compatrioata sa Katie Volynets, intr-o partida disputata luni,…

- Canadianul Felix Auger-Aliassime, ocupantul locului 6 in clasamentul mondial, si norvegianul Holger Rune (locul 11) au fost eliminati in primul tur al turneului masculin de tenis de la Adelaide (Australia), de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 642.735. Fii la curent cu cele…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari americani, dupa ce a invins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 6-4, 6-1, duminica, in ultima runda a calificarilor.…

CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe rivala CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 88-69 (23-21, 23-28, 17-9, 25-11), vineri, in Sala Dinamo, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres.

CSM Constanta si Minaur Baia Mare au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa de frantuzoaica Leolia Jeanjean cu 4-6, 6-4, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Montevideo, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, informeaza Agerpres.

Lotul national masculin s-a calificat, marti, la Campionatul European pe echipe seniori, care va avea loc anul urmator in Suedia, intre 10 si 17 septembrie, informeaza FRTM, anunța News.ro.

Suntem alaturi de Simona, spune ministrul Sportului Eduard Novak, dupa ce sportiva din Romania a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate in Tenis pentru un test pozitiv facut la US Open in acest an, noteaza Mediafax.