Tendințele modei din toamna 2023 Toamna se apropie și, odata cu schimbarile temperaturilor, vin și modificarile in garderoba personala. Ce material se vor purta și care sunt culorile ce vor predomina in aceasta toamna. Materiale in voga Stofa este unul dintre materialele care nu se demodeaza, astfel, tomana aceasta ne vor astepta numeroase seturi din doua piese, pantaloni și sacou, care pot fi completate cu tricouri sau camași lejere, ce pun in valoare costumul. Pielea este un alt material clasic, care nu se demodeaza și care va fi la mare cautare și in aceasta toamna. De la pantaloni și fuste, la topuri și blazere, orice articol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2023-2024 va aduce schimbari noi in școlile din Romania, elevii din clasa a XI-a vor studia o noua disciplina. „Este important sa onoram memoria victimelor Holocaustului și sa ne asiguram ca ce s-a intamplat in istoria mondiala recenta nu va fi uitat. In acest sens, am semnat astazi Ordinul…

- Drumurile din toata Europa urmeaza sa fie colorate, in roz și verde, o masura care vizeaza noile benzi de circulație dedicate transportului alternativ nepoluant. Noile benzi vor fi delimitate cu linii roz și verzi. Culorile neobișnuite au fost alese pentru a nu fi confundate cu benzile clasice de circulație,…

- Sindicaliști de la Poșta Romana susțin ca sute de angajați ar fi fost anunțați ca vor fi dați afara de la locul de munca de la 1 septembrie. Compania trimis 501 de preavize de concediere angajaților și le-a oferit și poțiunea de ramane in companie pe posturi de poștași, reiese din informațiile adunate…

- Era o chestiune de timp pana cand se ajungea și la așa ceva! Ei bine, a aparut sicriul Barbie. Este roz, decorat cu steluțe auriu și conceput astfel incat sa poti fi fan Barbie pana in ziua in care mori – si chiar si dupa aceea. O firma de pompe funebre din El Salvador a dus Barbie mania la extrem,…

- Zilele acestea, apa Marii Negre este extrem de rece, iar specialiștii susțin ca este vorba despre un fenomen care se cheama „upwelling”. Apa marii a ajuns sa aiba o temperatura 13-15 grade la mal, valori comparabile cu lunile martie, aprilie. Acest lucru are loc din cauza fenomenului de upwelling care…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca, din aceasta toamna, vaccinul HPV și alte vaccinuri de ”interes public”, cum este vaccinul antigripal, vor fi compensate. „Compensarea devine operationala din aceasta toamna, probabil luna septembrie, septembrie-octombrie, va deveni operationala. Nu e vorba doar de…

- Accesul parinților, care vor sa faca singuri dreptate copilului lor la școala, va fi restricționat in anul școlar 2023-2024. Situația este reglementata de noua lege a invațamantului preuniversitar – Legea 198/2023. La alineatul 1 din noua lege scrie clar: „Personalul didactic de predare are dreptul…

- Vara este, fara doar și poate, sezonul pe care cei care locuiesc la casa il dedica ingrijirii florilor și plantelor din curte. Specialiștii au dezvaluit cateva secrete de aur, ce le vor fi, cu siguranța, utile, micilor gradinari. Afla, din randurile de mai jos, ce trebuie sa faci cu florile din gradina…