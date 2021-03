Tendinte in materie de electrocasnice pentru bucatarie in 2021 De la debutul actualei crize sanitare, unele categorii de electrocasnice au inregistrat vanzari uriase, in contextul in care multe persoane au profitat de aceasta perioada pentru a-si renova bucatariile sau a schimba anumite aparate invechite. Cu functii noi, care ajuta la economisirea timpului, aparatele electrocasnice de noua generatie trebuie mai ales sa usureze viata de zi cu zi a oamenilor. Acesta este motivul pentru care producatorii din domeniu si-au pus imaginatia la contributie pentru a realiza aparate noi si performante dintre cele mai diverse, de la cafetiera la robotul de bucatarie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

