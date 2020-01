Tendinta intre managerii seniori: lasa companiile mari pentru start-up-uri inedite

Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele autonome primesc din ce in ce mai multa atentie in ultima vreme. Care este viitorul managementului flotei auto prin monitorizare GPS auto? Este posibila implementarea vehiculelor autonome dar si mentinerea utilizarii unui GPS auto? Managerii de flota auto cauta astazi un avantaj…

- Pentru perioada sarbatorilor de iarna, Up Romania, unul dintre principalii emitenti de beneficii sub forma de tichete sau carduri, estimeaza o crestere cu 15% a vanzarilor de tichete si carduri cadou, fata de aceeasi perioada a anului trecut. "De la an la an, companiile din Romania sunt tot…

- Un manager a aplicat, in medie, la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana in prezent, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit unei analize realizate de o platforma de recrutare online, informeaza Agerpres.Citește și: Romania − granarul Europei, doar un mit! Țara noastra…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) așteapta de la Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, dovada corectitudinii, prin respingerea legii, dupa ce aceasta va ajunge la promulgare. Parlamentarii s-au grabit sa serveasca interesele companiilor care fac „transport…

- Institutul Național de Statistica al Romaniei a dat, luni, un comunicat privind tendințele in evoluția activitații economice in perioada octombrie -decembrie 2019. Conform comunicatului, soldul conjunctural indica perceptii ale managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie…

- Fostul ideolog economic al PSD, profesorul Cristian Socol, a realizat o analiza a programului de guvernare prezentat de PNL, despre care sustine ca va ajuta bancile, companiile private din sanatate, pensii, educatie, dar si companiile care fac evaziune.

- Start-up-ul ceh GLAMI a inregistrat o crestere de 8 ori a veniturilor in ultimii 4 ani, devenind cel mai mare motor de cautare online de moda din Europa. GLAMI ocupa locul 20 in topul companiilor europene premiate anul acesta in cadrul ceremoniei Deloitte's Technology Fast 50.GLAMI a fost…