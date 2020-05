Stiri pe aceeasi tema

- Nu avem niciun caz de infecție cu COVID-19 in județul Bacau, dar 466 de persoane sunt monitorizate la domiciliu dupa ce au calatorit in țari afectate de coronavirus, conform DSP Bacau. Pana acum, au fost testate doua persoane suspecte, rezultatul fiind negativ. Cursele aeriene catre și dinspre Italia…

- Astazi, 06 martie a.c., polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, aflați in timpul serviciului de patrulare au depistat trei atelaje cu tracțiune animala pe str. Vasile Parvan din municipiul Bacau. Au fost identificați conducatorii celor trei atelaje și anume: S.F…

- La data de 04 martie a.c, politistii rutieri din Bacau au depistat, in flagrant, un barbat de 43 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Romanului, din localitate, cu viteza de 108 km/h. Barbatul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,47…

- Elevii Școlii Gimnaziale „Emil Braescu” din comuna Magura au asistat, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, la un ciclu de acțiuni de instruire pentru comportament adecvat in cazul in care se produce un cutremur de pamant sau in cazuri precum apariția epidemiei de coronavirus. Acțiunile, organizate…

- O polițista și-a pierdut cunoștința dupa ședința ordinara a Consiliului local de astazi, fiind transportata la spital, cu ajutorul unei ambulanțe. Se relateaza ca incidentul s-a petrecut in contextul in care un proiect prin care s-a incercat refacerea fondului de salarii al Poliției locale a fost respins…

- Cand mergeți la spital cu febra și, in dulcele stil mioritic, va ține asistența medicala (gratuita) ore in șir pe hol, se rezolva problema, daca strigați: „Mai bine nu mai veneam din China!”…E bun și coronavirusul la ceva, nu? Macar la zamislirea de noi bancuri. Voci importante ale națiunii ne-au asigurat…

- Parinții elevilor din internatul Colegiului Tehnic de Comunicații NV Karpen din Bacau s-au revoltat dupa ce Prefectura a decis evacuarea copiilor pentru a face loc eventualilor suspecți de contaminare cu periculosul coronavirus veniți din Italia. “Ne-au scos copiii afara din camin pe motiv ca e un ordin…

- La finalul saptamanii trecute, la Craiova s-a desfașurat Campionatul Național de Marș pentru copii și juniori. Cluburile bacauane au ținut bine pasul, reușind doua clasari pe podium. Astfel, Andrada Chiricea (CSM Bacau) s-a situat pe locul 3 la junioare 3, aceeași poziție, dar la copile 1, obținand-o…