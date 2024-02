Temperaturi de primăvară, la început de februarie. Șefa ANM: „Chiar 19-20 de grade” Vremea se incalzește in perioada urmatoare, astfel ca vor fi, in unele zone ale țarii, temperaturi specifice primaverii, deși vorbim de inceput de februarie, ultima luna de iarna din calendar. Aceasta creștere simțitoare a valorilor termice se va remarca, potrivit celor mai recente date din prognoza meteo, la inceputul saptamanii viitoare. Așadar, se anunța temperaturi […] The post Temperaturi de primavara, la inceput de februarie. Șefa ANM: „Chiar 19-20 de grade” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

