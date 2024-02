ANM anunţă temperaturi anormale în MARAMUREȘ. Vezi cum va fi vremea în intervalul 5 – 13 februarie ANM anunta temperaturi anormale in MARAMUREȘ. Vezi cum va fi vremea in intervalul 5 – 13 februarie Vremea va fi deosebit de calda in intervalul 5-12 februarie, cand se vor inregistra valori medii ale maximelor cuprinse intre 11 și 16 grade. Ulterior zilei de 12 februarie, vremea va intra intr-un proces de racire, urmand astfel ca pana la sfarșitul celei de-a doua saptamani de prognoza, maximele sa scada pana spre valori medii de 2…3 grade. Valorile medii ale minimelor vor fi mult mai ridicate decat normele climatologice ale perioadei in intervalul 5 – 13 februarie și vor fi cuprinse intre 4 și… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, directorul ANM, anunța ca urmeaza temperaturi neobișnuite in Romania, iar vremea se va schimba radical.„Constatam o creștere și in aceste zile a valorilor de temperaturi, pentru ca deja ieri, ultima zi din luna ianuarie, a adus 12 grade Celsius la Patarlagele, 8 grade la stația București…

- Luna ianuarie aduce o racire a vremii in zilele care urmeaza. Potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie, pana spre finalul primei saptamani din luna ianuarie, temperatura aerului se va menține la valori peste normele perioadei, cu medii ale maximelor de 7 pana la 9 grade…

- Avem prognoza meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru ultimele saptamani ale anului 2023 pentru regiunea Maramureș. Potrivit meteorologilor, valorile termice diurne vor fi in creștere treptata in primele zile ale intervalului de la medii de 4…5 grade in data de 18 decembrie, spre…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.ANM a facut estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 18 ndash; 31 decembrie 2023Valorile termice diurne vor fi in crestere treptata…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunța variații notabile de temperatura in perioada urmatoare. Prognoza meteo pentru Banat La inceputul intervalului valorile diurne vor crește de la medii in jurul a 8 grade, spre 10 grade in ziua de 12 decembrie. Ulterior, vremea va intra intr-un…

- BANAT Intervalul celor doua saptamani va fi caracterizat de alternanțe termice importante; astfel vor fi perioade (20-21 noiembrie și 26-29 noiembrie) in care valorile termice vor fi mult mai ridicate decat cele normale, respectiv maxime de 10...14 grade și minime de 2...6 grade, mediat regional, in…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse ziua si prima parte a noptii va ploua. La munte precipitatiile vor fi mixte. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 5…

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile, cu temperaturi mai mari simțite chiar de marți, 14 noiembrie, de 16 grade in Capitala, 19-20 de grade Celsius in sud-estul țarii, a anunțat directorul general al ANM - Elena Mateescu.„O vreme calda incepand de astazi (marți, 14 noiembrie, n.r.), cu 20…