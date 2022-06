Temperaturi de 10 grade în luna iunie. Vremea se schimbă radical. Prognoza meteo ANM de weekend Finalul lunii iunie vine cu temperaturi extrem de scazute in anumite zone ale țarii, arata prognoza meteo ANM de weekend. Astfel, in cursul zilei de sambata, ANM anunța ca vremea va fi calduroasa in vestul și sudul țarii, iar in rest se va menține apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele innorari ziua in jumatatea de nord-est a teritoriului, unde pe alocuri, cu precadere la munte, vor fi averse slabe, iar spre sfarșitul intervalului, cu totul izolat și in extremitatea vestica. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare in prima parte a intervalului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

