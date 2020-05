Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au rezolvat un vechi mister legat de modul in care koala, marsupiali nativi din Australia care traiesc in copaci, reusesc sa consume suficienta apa pentru a supravietui, relateaza marti Reuters.

- Oamenii de stiinta au rezolvat un vechi mister legat de modul in care koala, marsupiali nativi din Australia care traiesc in copaci, reusesc sa consume suficienta apa pentru a supravietui, relateaza marti Reuters. Un nou studiu descrie in premiera modul in care koala beau apa in salbaticie, rezultatele…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca doua tipuri de celule prezentau niveluri ridicate ale proteinelor de intrare pe care le foloseste COVID-19 pentru a patrunde in corpul uman, relateaza Agerpres. Potrivit specialistilor, identificarea acestor celule ar putea explica rata mare de transmitere…

- Cercetatorii de la Universitatea din Gent, Belgia, au descoperit ca severitatea cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 variaza de la țara la țara in funcție de predispoziția genetica a locuitorilor, scrie știrileprotv.ro . Potrivit studiului cercetatorilor belgieni, astfel se explica de ce in țari precum…

- Israelienii au dezvoltat o metoda pentru diagnosticarea de la distanta a coronavirusului cu ajutorul fasciculului laser.Dispozitivul dezvoltat de oamenii de stiinta din Israel percepe de la distanta, chiar si de la zeci de metri, modificari ale motilitatii tesuturilor, provocate de boala, a relatat…

- Cercetatorii chinezi din Wuhan si Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sânge A (II) sunt mai vulnerabile, si automat mai predispuse, la infectarea cu Covid-19. În schimb, cei care sunt mai putini afectati sunt cei cu zero(I). Oamenii de stiinta au analizat datele…

- Noul coronavirus extrem de contagios care a explodat intr-o pandemie globala poate rezista activ și infecțios in particule de aer vreme de ore, iar pe suprafețe timp de cateva zile, potrivit unui nou studiu care ar trebui sa ajute oamenii sa evite sa se infecteze cu COVID-19.Cercetatorii de la Institutul…

- O stea pitica alba ultramasiva, care prezinta in atmosfera sa niveluri ''neobisnuit de ridicate' de carbon, a fost descoperita de astronomi, relateaza luni Press Association. Cercetatorii cred ca aceasta stea, care este putin mai mare decat Soarele, s-a format cand doua pitice albe au fuzionat,…