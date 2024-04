Caz șocant la Constanța. O femeie a fost arestata preventiv, vineri, pentru viol, dupa ce ar fi intretinut raporturi sexuale in mod repetat cu fiica sa, in varsta de 13 ani. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa – Postul de Politie Ion Corvin, sub coordonarea procurorului de […] The post Caz șocant la Constanța. Femeia acuzata ca și-a violat fiica in varsta de 13 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .