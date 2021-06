Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca sunt diverse probleme care trebuie clarificate cu Federatia Rusa. Seful statului este de parere ca este importanta gasirea unui canal de comunicare privind chestiunile globale precum schimbarile climatice.

- Liderii Uniunii Europene vor discuta despre o noua strategie de gestionare a relatiilor cu Rusia si despre controversata lege anti-LGBTQ, adoptata recent de Parlamentul de la Budapesta la summit-ul de doua zile care incepe joi, 24 iunie, la Bruxelles.

- Liderii europeni au dezbatut, la Consiliul European de la Bruxelles, relatia cu Federatia Rusa. La finalul summitului, acestia au cerut Inaltului Reprezentant si Comisiei Europeane sa elaboreze un document care sa contina optiuni de politica privind viitoarele relatii cu Rusia.

- ”Președintele Klaus Iohannis a condamnat aceasta acțiune de o gravitate excepționala și a susținut demararea urgenta a unei investigații internaționale care sa determine circumstanțele producerii incidentului aviatic. De asemenea, Președintele Romaniei a solicitat identificarea unor masuri ferme de…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni si marti la Bruxelles, vor discuta despre "posibile sanctiuni" ale blocului comunitar impotriva Belarusului, care a fortat un avion de linie sa aterizeze la Minsk si a arestat un opozant, a anuntat un purtator…

- Liderii UE vor incerca sa gaseasca consens vineri in lupta impotriva saraciei și pentru promovarea egalitații in Europa, in cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar cele 27 de state raman profund divizate, scrie MSN, preluand AFP.

- Liderii tarilor din NATO se vor reuni la 14 iunie intr-un summit la Bruxelles, a anuntat ieri, printr-un comunicat, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit AFP si EFE,preluate de Agerpres. „Actiunile agresive ale Rusiei, amenintarea terorista, atacurile cibernetice,…

