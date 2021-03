Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, Inspectoratul de Poliție al Judetului Maramures sub autoritatea Instituției Prefectului Maramures, si impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Maramures, ai…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al panidemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 3.382 cazuri noi, 119 decese, 978 persoane internate la ATI, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 23 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 784.711…

- Scandal cu zeci de persoane implicate la Vama Nadlac din cauza regulilor noi de intrare in țara. Timpul de așteptare este foarte mare, iar oamenii sunt nemulțumiți. Mulți dintre ei sunt revoltați ca trebuie sa stea in carantina, deși au testul Covid-19 facut. Directorul DSP Arad, Horea Timis, a vorbit…

- Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Mureș, dr. Iuliu Moldovan, a anunțat vineri, 22 ianuarie, in cadrul emisiunii "Alesul la raport" difuzata de postul de televiziune Ardeal TV, ca pana la data curenta in județul Mureș s-a inregistrat un singur caz de reacție post vaccinala la vaccinul…

- Inca de ieri prin Baia Mare circula zvonul conform caruia directorul unei instituții din Baia Mare (deocamdata nu dam nume) care s-a vaccinat impotriva noului coronavirus cu serul Pfizer a fost depistat pozitiv la cateva zile de la internare. Conform surselor noastre dupa confirmare directorul a fost…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe este de parere ca unitatile de invatamant ar trebui redeschise in localitatile in care nu exista niciun caz de COVID-19. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, considera oportuna propunerea Consiliului National al Elevilor…

- Pana astazi, 2 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 637.395 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 571.333 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.194 cazuri noi de…

- Este o zi istorica pentru județul Cluj și pentru Romania, in care a inceput campania de vaccinare impotriva Covid-19, a declarat in aceasta dimineața prefectul Mircea Abrudean, prezent la Spitalul de Boli Infecțioase. Prima persoana vaccinata in Cluj a fost directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase,…